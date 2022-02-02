Laravel

Веб-программированиеЗавершен4 заявки713 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Настроить проект на laravel. Подробнее расскажу выбранному исполнителю.

Laravel
2 года назад
mikolait
Павел 
28 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
johny_catsvilll
28 летУкраина
4 года в сервисе
Был
14 часов назад
2 года назад
$270
7 дней
UAH
Спасибо, Владислав! Приятно было с Вами сотрудничать.
Очень хороший заказчик, объяснил вначале проекта что хочет и мы сделали его еще быстрее чем думали) Рекомендую!!!)
  • Похожие заказы

  • Сделать crm на perfex

    проект на перфексперфекс и модуль склад у меня уже естьНужно сделать CRM систему которая будет управлять бизнесомБизнес - товары для животныхЭта система должна быть синхронизирована в автоматическом режиме с амазоном и магазином на вордпрессТакже нужно чтобы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настройки битрикс 24

    1. Необходимо настроить распределение лидов между 2 менеджерами В срм попадают лиды с разных источников: входящий звонок, заявка с сайта (быстрый заказ, корзина), запрос обратного звонка, онлайн чат, квиз ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Протестировать сайт с точки зрения обычного пользователя

    Всем привет! Предлагаю всем желающим побыть в роли тестировщика нашего сайта. Заранее отвечу на вопрос "зачем мне это нужно" затем что в итоге это получается гораздо дешевле и эффективнее чем любые аудиты от якобы профессионалов :) Мы ...

    Веб-программирование270 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Парсинг сайта в опенкарт

    Нужно спарсить в опенкарт этот сайт [url=https://freelancehunt.com/out/https%3A%2F%2Fph.parker.com%2Fru%2Fru%2Fproducts]https://ph.parker.com/ru/ru/products[/url] Нужно все. Категории, атрибуты, описания, характеристики, всякие файлы типо пдф и тд. Кто готов взяться отпишите. Опишу подробнее.

    Парсинг сайта
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Telegram чат бот для общения с клиентом

    [table]Добрый день Интересует написание чат бота для общения с клиентом. Два менеджера общаются с клиентами, но для клиента это должно выглядеть как сообщение от одного профиля (бота). Возможна отправка только текстовых сообщений и прикрепленных файлов. Задачи три: 1. Скрыть ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Osclass

    На данном этапе тестирования сайта https://marknadstorg.se возникают 2 ошибки: 1. Ошибка при активации английского на сайте. При переключение сайта на английский - все иконки, категории и надписи переводятся на русский. 2. Ошибка после подачи объявления. Пользователь перенаправляется ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад