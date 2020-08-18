pwr305881

Лев Конопаев pwr305881

 
24 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад

Фуллстек разработчик с опытом работы 1.5 года. Имею опыт работы с React, Redux, Typescript, Node.js, PHP, Laravel. Готов к сотрудничеству!

PHPTypeScriptLaravelReact
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
  • Rodud
    Rodud
    84 просмотра
Отзывы заказчиков
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
22 дня назад
$20
10 баллов
2 года назад
Допилить скрипт (JS)
Успешное сотрудничество, благадарю Вас!
Поставленная задача была чёткой, без лишних требований. Отличный заказчик!
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dmitryboiko
Дмитрий 
37 летУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
2 года назад
Установить, настроить PHPmailer
Возникли некоторые дополнительные сложности с моей стороны во время выполнения заказа, но Лев не сдался и довёл дело до конца за что ему огромный респект, хотя мог бы и отказаться от заказа!
Очень было приятно работать с данным заказчиком. Предоставленная информация по заказу четкая и ясная!
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whynotmann1
32 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
3 года назад
Верстка макета
Выбрал данного исполнителя, так как он предложил выполнить поставленную задачу бесплатно для наработки портфолио. При этом стоит отметить, что работы выполнена максимально качественно и профессионально. Есть стиль, есть понимание и навыки. Было небольшое расхождение с техническим заданием, которое было устранено сиюминутно. Лев постоянно на связи и оперативно отвечает в случае возникновения вопросов. Однозначно рекомендую!
Одназначно рекомендую!
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dtx
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$15
10 баллов
3 года назад
Верстка лендинга
Прекрасная работа! Лев просился сделать бесплатно - за отзыв, но работа была настолько хороша, что захотелось заплатить ) Спасибо!
Приятная работа, без каких-либо заморочек.
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