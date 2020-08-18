Фуллстек разработчик с опытом работы 1.5 года. Имею опыт работы с React, Redux, Typescript, Node.js, PHP, Laravel. Готов к сотрудничеству!
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$20
средняя цена заказа
—
нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
—
нет безопасных платежей
Портфолио
- Rodud84 просмотра
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Успешное сотрудничество, благадарю Вас!
Ответный отзыв
Поставленная задача была чёткой, без лишних требований. Отличный заказчик!
$20
10 баллов
2 года назад
Возникли некоторые дополнительные сложности с моей стороны во время выполнения заказа, но Лев не сдался и довёл дело до конца за что ему огромный респект, хотя мог бы и отказаться от заказа!
Ответный отзыв
Очень было приятно работать с данным заказчиком. Предоставленная информация по заказу четкая и ясная!
$1
10 баллов
3 года назад
Выбрал данного исполнителя, так как он предложил выполнить поставленную задачу бесплатно для наработки портфолио. При этом стоит отметить, что работы выполнена максимально качественно и профессионально. Есть стиль, есть понимание и навыки. Было небольшое расхождение с техническим заданием, которое было устранено сиюминутно. Лев постоянно на связи и оперативно отвечает в случае возникновения вопросов. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Одназначно рекомендую!
$15
10 баллов
3 года назад
Прекрасная работа! Лев просился сделать бесплатно - за отзыв, но работа была настолько хороша, что захотелось заплатить ) Спасибо!
Ответный отзыв
Приятная работа, без каких-либо заморочек.