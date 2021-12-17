tbazhanka_1

Тетяна tbazhanka_1

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад

Очень хорошо владею PowerPoint, и с радостью сделаю вам интересную презентацию с красивым дизайном и креативными анимациями, на английcком, русском, украинском и польском языках.

Также хорошо владею Excel.

Есть опыт обработок фото в AdobePhotosop.

Владею анлийским на уровне Upper-Intermediate, поэтому также смогу сделать для вас перевод с русского либо украинского языках.

Начинающий UI/UX дизайнер и дизайнер логотипов.

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Отзывы заказчиков

guest_16165720786229
4 года в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
3 года назад
Презентация в PowerPoint
PowerPoint
Выполнила свою работу во время и оперативно, так же хочу отметить, что коммуникация на высшем уровне. Рекомендую
Хороший заказчик, всё понятно и быстро объяснил!
Ответный отзыв
pwr305881
25 лет
5 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
3 года назад
Презентация для стартапа
Работа была выполнена четко по ТЗ в срок. Остался очень доволен подходом данного исполнителя к работе. Однозначно рекомендую!
Отличный заказчик, хорошо объяснил работу!
Ответный отзыв