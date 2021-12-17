Очень хорошо владею PowerPoint, и с радостью сделаю вам интересную презентацию с красивым дизайном и креативными анимациями, на английcком, русском, украинском и польском языках.
Также хорошо владею Excel.
Есть опыт обработок фото в AdobePhotosop.
Владею анлийским на уровне Upper-Intermediate, поэтому также смогу сделать для вас перевод с русского либо украинского языках.
Начинающий UI/UX дизайнер и дизайнер логотипов.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
3 года назад
PowerPoint
Выполнила свою работу во время и оперативно, так же хочу отметить, что коммуникация на высшем уровне. Рекомендую
Ответный отзыв
Хороший заказчик, всё понятно и быстро объяснил!
$20
10 баллов
3 года назад
Работа была выполнена четко по ТЗ в срок. Остался очень доволен подходом данного исполнителя к работе. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошо объяснил работу!