Очень хорошо владею PowerPoint, и с радостью сделаю вам интересную презентацию с красивым дизайном и креативными анимациями, на английcком, русском, украинском и польском языках.

Также хорошо владею Excel.

Есть опыт обработок фото в AdobePhotosop.

Владею анлийским на уровне Upper-Intermediate, поэтому также смогу сделать для вас перевод с русского либо украинского языках.

Начинающий UI/UX дизайнер и дизайнер логотипов.