Допилить скрипт (JS)

Сайт на битриксе. Нужно при отправке формы (обратного звонка, заказа из корзины, в общем со всех форм на сайте которые есть) отправлять POST запрос на сторонний сервер со следующими данными: [list][*]с данными из формы[*]названием формы[*]адресом страницы[*]cookie[*]если это ...