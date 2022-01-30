Допилить скрипт (JS)

Веб-программированиеЗавершен2 заявки606 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день

Нужно допилить скрипт https://github.com/frappe/gantt

требования

1. показывать всегда 1 день

2. сделать разбивку на часы

3. сделать шаг в 1 минуту (то есть, шкала показывает часы, но, в рамках этого часа, блок должен иметь смещение в рамках минуты)

2 года назад
dgastudio
Алексей 
42 годаЧерногория
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
pwr305881
24 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 года назад
$20
3 дня
Успешное сотрудничество, благадарю Вас!
Поставленная задача была чёткой, без лишних требований. Отличный заказчик!
  • Похожие заказы

  • Интеграция системы бонусов Sagi с R-Keeper 7

    Необходимо произвести интеграцию системы бонусов SAGI с R-Keeprer 7 посредством разработки ПО, для примера можно взять один из аналогов подобной системы: - docs.loona.ai/guides/integration.html#iiko - store.uds.app/integrations/r-keeper-inform (сами экзешники можем дать после отклика) Документация RK7 - docs.rkeeper.ru Краткое описание: Интеграцию должен настраивать специалист ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Отправка данных из форм POST запросом на сторонний сервер через CURL

    $100

    Сайт на битриксе. Нужно при отправке формы (обратного звонка, заказа из корзины, в общем со всех форм на сайте которые есть) отправлять POST запрос на сторонний сервер со следующими данными: [list][*]с данными из формы[*]названием формы[*]адресом страницы[*]cookie[*]если это ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Настроить форму на сайте

    на сайте стоит калькулятор ипотеки. пользователь вводит данные и расчеты должны прийти ему на указанную почту, но расчеты перестали приходить. нужно настроить форму с полученными результатами.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Скрипт на стороне сервера, создающий скриншот сайта

    нужен скрипт, который будет готовить скрин с сайта. сторонние сервисы пожалуйста не предлагать. программка должна отрабатывать быстро, находясь на моем хостинге. объект скрина предоставляется по ссылке всегда на том же хостинге. генерируется скрин, сохраняется в виде .jpg пожалуйста ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сайт на основе готового дизайна и верстки

    Сайт посвящен выпуску, управлению и продажам ssl-сертификатов(3-4 страницы). В наличии: Готовый дизайн и верстка. Задача: Объединить все страницы верстки в рабочий сайт и сделать на нем регистрацию пользователей, админку для управления контентом(изменение цен, услуг). События выпуска сертификатов и оплаты - ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Связать форму обратной связи с формой в Amo CRM

    Добрый день! Есть сайт - https://dcr.ae/ru/cars/sport На нем есть форма "Заказать авто" Есть код из формы Amo crm. Он генерируется CRM.  Необходимо фронт оставить как на сайте, а бэк поменять на код из Амо.  Движок сайта не знаю.  Доступы дам.  Интересует ценовое ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно настроить работу модуля ЮМоней и сайта на OpenCart

    Здравствуйте! Есть интернет магазин на опенкарт к нему подключен модуль api Юмоней для оплаты, раньше все работало хорошо, в какой-то момент просто перестало работать, не проходит оплата, в админке сайта (опенкарт) не фиксируются продажи через ...

    OpenCart
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад