Отправка данных из форм POST запросом на сторонний сервер через CURL

$100
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки569 просмотров
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Сайт на битриксе.

Нужно при отправке формы (обратного звонка, заказа из корзины, в общем со всех форм на сайте которые есть) отправлять POST запрос на сторонний сервер со следующими данными:

  • с данными из формы
  • названием формы
  • адресом страницы
  • cookie
  • если это корзина, то состав корзины
На любые дополнительные вопросы отвечу с радостью.

Ссылка на сайт: ﻿ilya-stroy.ru

2 года назад
deltasales
27 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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