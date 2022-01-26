на сайте стоит калькулятор ипотеки. пользователь вводит данные и расчеты должны прийти ему на указанную почту, но расчеты перестали приходить. нужно настроить форму с полученными результатами.
Отправка данных из форм POST запросом на сторонний сервер через CURL
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на битриксе.
Нужно при отправке формы (обратного звонка, заказа из корзины, в общем со всех форм на сайте которые есть) отправлять POST запрос на сторонний сервер со следующими данными:
- с данными из формы
- названием формы
- адресом страницы
- cookie
- если это корзина, то состав корзины
Ссылка на сайт: ilya-stroy.ru
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