Программист на проекты (верстка/натяжка)

Имеется интернет-магазин на платформе Tilda. Там есть 2 языка: русский и вторая версия (пока тоже русский, но будет другой). Необходимо: 1. Взять за основу страницу товара на русском языке и создать 10 таких же страниц (скопировать ...
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Здравствуйте! Мы запускаем свою студию, которая сконцентрирована на разработке сайтов для NFT-проектов. Ищем специалиста, который знаком с миром НФТ, в идеале имел опыт разработки сайтов для таких проектов. В основном, это небольшие лендинги + страница Mint. Редко - игры. В "штате" есть дизайнер. Ищем человека, который будет верстать и натягивать верстку на движки. Так как мы только запускаемся, то сказать точную цену за ваши услуги мы не можем. Поэтому просим вас назвать стоимость ваших услуг.
1) Укажите стоимость за час вашей работы
2) Укажите стоимость работы сразу за проект в среднем за лендинг (примерно!)
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