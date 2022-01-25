Скопировать каталог

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок821 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо скопировать структуру каталога и внедрить на сайт.

Срок выполнения в идеале 7 дней, если сделаете быстрее,бонусом доплачу и буду часто предлагать Вам проекты на стоимость не менее чем это задание.

По стоимости пока не знаю расценок, буду выбирать из минимальной.

2 года назад
bizdmit
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
год назад