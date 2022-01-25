Скопировать каталог

Добрый день, есть задача по рефакторингу расширения для хрома. Как именно рефакторить - дам инструкцию, с примерами, там все просто, если знаете js. Требования: 1. Знать js 2. Быть на связи По условиям: 1. Работа через трекер hubstaff 2. Коммуникация в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо скопировать структуру каталога и внедрить на сайт.
Срок выполнения в идеале 7 дней, если сделаете быстрее,бонусом доплачу и буду часто предлагать Вам проекты на стоимость не менее чем это задание.
По стоимости пока не знаю расценок, буду выбирать из минимальной.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Срочно нужен специалист PHP с ОТЛИЧНЕЙШИМ знанием sql. Для решения задач по самописной crm ( у crm функционал ведения договоров аренды/рассрочки объектов недвижимости) CRM написана на чистом php, без фреймворков. Задачи довольно разные, в основном по добавлению функционала ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Проект готов визуально, макеты есть на доске в Miro. С вас - техническая часть - разработка бота. Весь материал вам предоставляется. Бот должен иметь доступ к аккаунтам twitter и discord. Основная его задача - проведение розыгрышей в определенное ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Нужно сделать учебный скрипт на phyton и selenium. 1 шаг. взять url из списка 2 шаг. перейти на сайт и спарить регуляркой переменную 3 шаг. сохранить в файл Нужно авторизоваться на целевом сайте либо использовать текущие куки браузераВеб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $100
нужно сделать несколько незначительных правок на сайте с CMS DataLife Engine Добавить группы товаров, слайды, отзывы, фильтр сортировки. Сделать нормальную мобильную версию и подправить визуальные недочёты.Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Мы — Carely, запускаем и развиваем косметические бренды в России. У нас уже успешно запущено 5 брендов, которые продаются на всех маркетплейсах России. Несколько месяцев назад мы успешно запустили MVP-версию продукта «Программа лояльности от Carely». Это ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Нужно спарсить данные турфирм из спаска на сайте в документ.Веб-программирование9 заявокЗакрыт2 года назад
Есть сайт на php 7.4, импортируется прайс через wp all import с ценами в xml формате по ссылке (поля вида 3.png), т.е. править в ручную прайс не получится. Товары не вариативные. В нём предоставлена цена старая {oldprice[1]} и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
Данный софт предназначен для автоматизации деятельности компании https://docs.google.com/document/d/1OEH8yhMAskN6IsvFXVdqDgOW_NLyx6GD/edit?rtpof=true&sd=trueВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Основная задача: Необходимо разработать и внедрить новую карту пунктов выдачи. Ключевой момент – пункты выдачи разных ТК на одной карте; По сайту: в базе – VamShop, но базовая CMS сильно отредактирована "под себя". Данный проект может быть ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад