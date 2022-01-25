Разработка карты пунктов выдачи для интернет-магазина. Разные ТК на од

Основная задача: Необходимо разработать и внедрить новую карту пунктов выдачи. Ключевой момент – пункты выдачи разных ТК на одной карте;

По сайту: в базе – VamShop, но базовая CMS сильно отредактирована "под себя".

Данный проект может быть сделан в двух основных вариантах исполнения:

- Данные по пунктам выдачи принимаются по API регулярно и хранятся на своем сервере. Карта при работе делает запросы к своему серверу;

- Карта при оформлении заказа формируется на основании запросов к серверам ТК в реальном времени;

Первая задача исполнителя:

- оценить объем работ для обоих вариантов исполнения;

- стоимость и сроки выполнения;

Варианты сотрудничества:

- Безопасная сделка (сразу весь проект);

- Безопасная сделки по этапам (этапы согласуем в обсуждении);

- Прямая оплата за каждый этап. Работа на сервере исполнителя или заказчика. После демонстрации – оплата и перенос результата;

- Прямая оплата за весь проект. Работа на сервере исполнителя. После демонстрации – оплата и перенос результата. Заключение договора – по желанию;

БОНУС: при успешной работе на первых этапах – регулярные задачи и работа с прямой оплатой. Делать есть что.

Чуть более подробное ТЗ – внутри файла.