Необходимо доработать личный кабинет интернет магазина pakumo.su, сайт разработан на системе WooCommerce Сделать его по аналогии с сайтом opti-com.ru В личном кабинете должна содержаться информация о ценах конкретного клиента, сохраняться история заказов, просчитываться доставка.
Разработка карты пунктов выдачи для интернет-магазина. Разные ТК на од
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Основная задача: Необходимо разработать и внедрить новую карту пунктов выдачи. Ключевой момент – пункты выдачи разных ТК на одной карте;
По сайту: в базе – VamShop, но базовая CMS сильно отредактирована "под себя".
Данный проект может быть сделан в двух основных вариантах исполнения:
- Данные по пунктам выдачи принимаются по API регулярно и хранятся на своем сервере. Карта при работе делает запросы к своему серверу;
- Карта при оформлении заказа формируется на основании запросов к серверам ТК в реальном времени;
Первая задача исполнителя:
- оценить объем работ для обоих вариантов исполнения;
- стоимость и сроки выполнения;
Варианты сотрудничества:
- Безопасная сделка (сразу весь проект);
- Безопасная сделки по этапам (этапы согласуем в обсуждении);
- Прямая оплата за каждый этап. Работа на сервере исполнителя или заказчика. После демонстрации – оплата и перенос результата;
- Прямая оплата за весь проект. Работа на сервере исполнителя. После демонстрации – оплата и перенос результата. Заключение договора – по желанию;
БОНУС: при успешной работе на первых этапах – регулярные задачи и работа с прямой оплатой. Делать есть что.
Чуть более подробное ТЗ – внутри файла.
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