Правки сайта на Битрикс

Веб-программированиеЗавершен2 заявки638 просмотров
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Здравствуйте, ТЗ прилагается ниже. Пишите кто сможет помочь и за какую цену.

2 года назад
guest_1524056544188
Россия
6 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
rudnin
35 летУзбекистан
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$35
13 дней
RUB
Доработки были выполнены качественно и оперативно. Как и ранее рекомендую к сотрудничеству и сам продолжу его и дальше.
Спасибо за сотрудничество! Очень доволен! Всем рекомендую!
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