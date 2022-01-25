Доработки на сайте объявлений (PHP без движка). Формат работы: Оценка задачи > Согласование > Выполнение > Тестирование > Оплата. Пишите вашу ставку, примеры работ сложных проектов и сервисов. Антибот: 25+52=?
Необходимо подружить виджет на сайте WIX и Vonage (API). Прикрепляю ТЗ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://docs.google.com/document/d/1iWDU7NshgFh0uIlc2rv-fZTdX38xmVocmdJ2-j-xyyA/edit
https://developer.vonage.com/client-sdk/in-app-messaging/overview
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