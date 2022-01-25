Необходимо подружить виджет на сайте WIX и Vonage (API). Прикрепляю ТЗ

Есть лендинг на тильде. Нужно настроить поп-ап только на мобильных устройствах. Когда поп-ап должен появляться: если посетитель сделал скролл вверх. На тильде есть уже готовые решения например: поп-ап появляется при прокрутке до определенного блока или ...