Pop up на Tilda

Веб-программированиеЗавершен1 заявка596 просмотров
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Есть лендинг на тильде. Нужно настроить поп-ап только на мобильных устройствах. Когда поп-ап должен появляться: если посетитель сделал скролл вверх. На тильде есть уже готовые решения например: поп-ап появляется при прокрутке до определенного блока или поп-ап появлятся через ... секунд после захода пользователя на сайт - но такие триггеры нам не подходят. Так как поп-ап должен срабатывать просто при скролле вверх.

На сайте есть кнопка "Зарегистрироваться", которая при нажатии перебрасывает пользователя в самый верх лендинга к форме регистрации. Поп-ап не должен срабатывать при нажатии на эту кнопку

Tilda
2 года назад
Alina34241
Алина 
24 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
websm_dev
Даниэль 
21 годУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$40
1 день
UAHWMZ
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