Pop up на Tilda

Есть лендинг на тильде. Нужно настроить поп-ап только на мобильных устройствах. Когда поп-ап должен появляться: если посетитель сделал скролл вверх. На тильде есть уже готовые решения например: поп-ап появляется при прокрутке до определенного блока или поп-ап появлятся через ... секунд после захода пользователя на сайт - но такие триггеры нам не подходят. Так как поп-ап должен срабатывать просто при скролле вверх.

На сайте есть кнопка "Зарегистрироваться", которая при нажатии перебрасывает пользователя в самый верх лендинга к форме регистрации. Поп-ап не должен срабатывать при нажатии на эту кнопку