Доработки сайта на Битрикс (фронт)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки760 просмотров
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На сайте istobal-rf.ru

1. В шапку сайта вернуть телефон +79167938008 — в дополнение к подменному Коллтача

2. Ссылку (в виде стандартного тизерного блока с каритинкой) на страницу https://istobal-rf.ru/catalog/washing_portals/beskontaktnaya_robot_moyka_portalnogo_tipa/ добавить вы раздел https://istobal-rf.ru/catalog/touchless_automatic_wash/

2 года назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад