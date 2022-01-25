Задачи по ТЗ на сайте объявлений

$60
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки699 просмотров
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Нужно оценить и решить задачи по ТЗ https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing

Оплата по факту.

Антибот: 15+37=?

2 года назад
den3000
Борис 
43 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад