Доработки проекта на vue js 3

$100
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки541 просмотр
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Доработки проекта на vue js 3

Цифровые сервисы страховой компании.

Подробное ТЗ в лс

2 года назад
Maxtsurka
Максим 
38 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
25 дней назад