Починить парсер написанный на "browser automation studio"

Здравствуйте, нужен программист на "browser automation studio"

Тех.задание: нужно исправить парсер написанный на "BrowserAutomationStudio". Парсер собирает данные с одного сайта с однотипных страниц. Нужно разобраться в коде, понять что и где он парсил, и исправить ошибки, чтобы он снова заработал. Предоставлю проект парсера, и тех задание для программиста, который писал парсер, чтобы вы могли быстро разобраться.