Починить парсер написанный на "browser automation studio"

$25
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка1071 просмотр
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Здравствуйте, нужен программист на "browser automation studio"

Тех.задание: нужно исправить парсер написанный на "BrowserAutomationStudio". Парсер собирает данные с одного сайта с однотипных страниц. Нужно разобраться в коде, понять что и где он парсил, и исправить ошибки, чтобы он снова заработал. Предоставлю проект парсера, и тех задание для программиста, который писал парсер, чтобы вы могли быстро разобраться.

2 года назад
shikamaru
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
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