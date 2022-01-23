Здравствуйте. Нужно сделать кредитные калькуляторы на финансовом сайте с движком DLE. Нужен человек, который уже делал такие вещи для финансовых сайтов, и который знает как все это работает. Нужно сделать кредитный калькулятор, калькулятор ипотеки, калькулятор микрозаймов и желательно ...
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настроить кейтаро
я вообще не понимаю как его настроить
вы должны мне его сделать
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