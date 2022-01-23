Написать скрипт для стрима в Тик-Токе

Когда в ТикТоке на стриме кидают подарок (донат) происходит действие в реальном времени (с задержкой, разумеется), например, ставится новое видео/аудио и т.д.

Не знаю, возможно это делается через настройку ОБС

Если кто-то знает, как это реализовать, то пишите