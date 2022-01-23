Написать скрипт для стрима в Тик-Токе

Имеется готовый сайт, который необходимо адаптировать под сенсорный монитор в медицинском кабинете. Монитор будет подключён к кассе и компьютеру. Функционал, который должен обеспечивать сайт: -запись к врачу -запись на сдачу анализов -оплата -оценка качества услуг и возможность написать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Когда в ТикТоке на стриме кидают подарок (донат) происходит действие в реальном времени (с задержкой, разумеется), например, ставится новое видео/аудио и т.д.
Не знаю, возможно это делается через настройку ОБС
Если кто-то знает, как это реализовать, то пишите
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