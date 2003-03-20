Бэкенд-разработка сайта, нужен программист на php

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки742 просмотра
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ТЗ:

Необходимо выполнить бэкенд разработку на php уже по готовой вёрстке.

Должен быть реализован функционал сборки коллажей, который включает в себя:

-загрузку пользовательского фото;

-приближение, отдаление фотографии,

-наложение стикеров,

-наложение фильтров,

-наложение стикеров в формате гиф.

Коллаж должен сохраняться в формате mp4, mov в виде зацикленного видео.

Должен быть реализован функционал прямого шеринга в соц. сети (фейсбук, ВКонтакте, одноклассники, Инстаграм) и мессенджеры (телеграм, вотсапп).

Здесь алгоритм сборки коллажей:

https://docs.google.com/presentation/d/1mw1BkgNj899fT84GjFctkQ0d8CNp-MXnzTYw5zwlp6Q/edit?usp=sharing

PHP
2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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