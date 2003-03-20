Бэкенд-разработка сайта, нужен программист на php

Laravel - натянуть вёрстку по ТЗ и доработки не большие по вёрстке Начать работу нужно сразу - сегодня Сроки 2-3 дня Бюджет 250$ Оплата по готовности, без авансов Оставляйте телеграмм для связи
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ТЗ:
Необходимо выполнить бэкенд разработку на php уже по готовой вёрстке.
Должен быть реализован функционал сборки коллажей, который включает в себя:
-загрузку пользовательского фото;
-приближение, отдаление фотографии,
-наложение стикеров,
-наложение фильтров,
-наложение стикеров в формате гиф.
Коллаж должен сохраняться в формате mp4, mov в виде зацикленного видео.
Должен быть реализован функционал прямого шеринга в соц. сети (фейсбук, ВКонтакте, одноклассники, Инстаграм) и мессенджеры (телеграм, вотсапп).
Здесь алгоритм сборки коллажей:
https://docs.google.com/presentation/d/1mw1BkgNj899fT84GjFctkQ0d8CNp-MXnzTYw5zwlp6Q/edit?usp=sharing
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