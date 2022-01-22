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Адаптация сайта под сенсорный монитор для медицинского кабинета
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется готовый сайт, который необходимо адаптировать под сенсорный монитор в медицинском кабинете.
Монитор будет подключён к кассе и компьютеру.
Функционал, который должен обеспечивать сайт:
-запись к врачу
-запись на сдачу анализов
-оплата
-оценка качества услуг и возможность написать отзыв
-информационная страница
API отсутствует, бэкенд Python Django, СУБД PostgreSQL
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