Настойка формы обратной связи

Здравствуйте. Нужно сделать кредитные калькуляторы на финансовом сайте с движком DLE. Нужен человек, который уже делал такие вещи для финансовых сайтов, и который знает как все это работает. Нужно сделать кредитный калькулятор, калькулятор ипотеки, калькулятор микрозаймов и желательно ...