Настойка формы обратной связи

Веб-программированиеЗавершен5 заявок561 просмотр
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Заявки из формы обратной связи должны приходить в телеграмм и на почту. Почта работает, ТГ нужно настроить. Также нужно добавить уведомление типа "Ваша заявка отправлена"

2 года назад
milllko
36 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
xtremal29
Михаил 
27 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
39 минут назад
2 года назад
$12
1 день
RUBUAHWMZ
Отличный исполнитель, проблему решил очень быстро!
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