Редизайн сайта на Тильде

Заявки из формы обратной связи должны приходить в телеграмм и на почту. Почта работает, ТГ нужно настроить. Также нужно добавить уведомление типа "Ваша заявка отправлена"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть сайт, мне не нравится его юзабилити и внешний вид, а также мы расширили линейку наших продуктов. Хочу переделать сайт. Главная задача: сделать стильный, удобный, адаптированный и быстрый продающий сайт.
Сайт сделан на тильде (tilda). У нас происходит ребрендинг и расширение. Сайт переезжает с домена теплые-фундаменты.рф на домен https://kconstruction.ru/
Читать ТЗ! Некоторые страницы, пункты будут дополняться в ходе работы, тк без их шаблона сложно придумать, что писать и какие блоки вносить.
Корявым мамкиным дизайнерам - не писать!
В отклик - кейсы на тильде, а также свои предложения по цене и срокам.
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