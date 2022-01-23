Редизайн сайта на Тильде

У нас есть сайт, мне не нравится его юзабилити и внешний вид, а также мы расширили линейку наших продуктов. Хочу переделать сайт. Главная задача: сделать стильный, удобный, адаптированный и быстрый продающий сайт.

Сайт сделан на тильде (tilda). У нас происходит ребрендинг и расширение. Сайт переезжает с домена теплые-фундаменты.рф на домен https://kconstruction.ru/

Читать ТЗ! Некоторые страницы, пункты будут дополняться в ходе работы, тк без их шаблона сложно придумать, что писать и какие блоки вносить.

Корявым мамкиным дизайнерам - не писать!

В отклик - кейсы на тильде, а также свои предложения по цене и срокам.