Доработка по ТЗ

Веб-программированиеЗавершен4 заявки674 просмотра
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В файле по пунктам описано что нужно сделать, ссылка на сам сайт https://topiko.ru/

2 года назад
guest_16429691283779
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
developerai
Руслан 
27 летСША
2 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
9 отзывов
2 года назад
$25
1 день
RUB
С первых минут общения и в дальнейшей работе было понятно, что я работаю с настоящим профессионалом. Руслан сделал задачу по доработке сайта и исправлял бесконечные ошибки предыдущего программиста. Все было выпонено четко и в срок. Мы держали постоянную связь по задачам, обсуждали очень подробно подход к архитектуре сайта. Очень рекомендую Руслана как исполнителя, до него я долго искала человека, который может погружаться в задачи. Сайт - topiko.ru.
Все договоренности соблюдены, заказчик всегда на связи, все моменты описаны чётко и понятно! Рекомендую!
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