Sitecore CMS

Веб-программированиеЗакрытнет заявок535 просмотров
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Создать 30 страниц сайта на Sitecore CMS на англ. языке. Текст и структуру предоставим.

Срок выполнения 2 недели

Пример (концепт) что ожидает видеть клиент

2 года назад
Snow_Show
Валерия 
37 летУкраина
5 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад