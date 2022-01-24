Личный кабинет, работа с api coinmarketcap

Нужно оценить и решить задачи по ТЗ [url=https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1JNFsMLszeJxLQYWa8wSfE783ugbSep9ZD7NI8v9I0Xo/edit?usp=sharing [/url]Оплата по факту. Антибот: 15+37=?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Просто личный кабинет пользователя
2. Выводить данные из coinmarketcap по формулам
3. Админ панель для управления
Полное тз скину в личку
Верстка уже есть
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