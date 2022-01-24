Личный кабинет, работа с api coinmarketcap

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка575 просмотров
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1. Просто личный кабинет пользователя

2. Выводить данные из coinmarketcap по формулам

3. Админ панель для управления

Полное тз скину в личку

Верстка уже есть

2 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад