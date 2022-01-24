Разработка веб-краулера и системы проверки позиций в поисковиках

$250
Веб-программированиеЗакрытнет заявок592 просмотра
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Ищем Backend + Frontend разработчика для доработки краулера сайтов и системы проверки позиций в Яндекс и Google.

Используемые технологии:

  • PHP (ООП), MySQL, Node.js, ExpressJS, Promise.
Обязательный опыт не менее 3 лет:

  • Linux, Git, Docker, Redis.
Приветствуется опыт работы с высоконагруженными проектами и методами их настройки и балансировки.

Пишите, задавайте вопросы и озвучивайте ваш опыт – пообщаемся.

2 года назад
NeedYourHelp
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
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