Логотип для продукта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен9 заявок315 просмотров

Добрый день. Хочу найти исполнителя для разработки логотипа.

Основной функционал - нанесение лазером на металле, в размере примерно 8х8 мм, сам лазмер тоже не супер точный то логотип он не должен пестрить пиксельными деталями, более менее простой.

Название - MRIYA, должен иметь квадратную (круглую) форму, а также вытянутую горизонтальную версию.

В себе должен заключать ножницы (ни в коем случае не разрезать слово) и какое то завуалированный намек на самолет, например шлейф от взлета, или наоборот, вместо самолета - взлетающие ножницы... ну как то так.

Пытался сам сделать что то в wix за 5 минут - получилось убого.

Исполнитель из Украины, срок - до сегодняшней ночи.

Wix
3 года назад
kpidoctor
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Выбранный исполнитель

dum187
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Все супер, быстро, интуитивно понятно и то, что нужно.
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!

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dum187
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