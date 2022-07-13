Добрый день. Хочу найти исполнителя для разработки логотипа.

Основной функционал - нанесение лазером на металле, в размере примерно 8х8 мм, сам лазмер тоже не супер точный то логотип он не должен пестрить пиксельными деталями, более менее простой.

Название - MRIYA, должен иметь квадратную (круглую) форму, а также вытянутую горизонтальную версию.

В себе должен заключать ножницы (ни в коем случае не разрезать слово) и какое то завуалированный намек на самолет, например шлейф от взлета, или наоборот, вместо самолета - взлетающие ножницы... ну как то так.

Пытался сам сделать что то в wix за 5 минут - получилось убого.

Исполнитель из Украины, срок - до сегодняшней ночи.