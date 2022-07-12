Разработать логотип и брендбук для студии коррекции фигуры Perfection. Дизайн должен быть стильным, презентабельным и универсальным для использования на визитках, в соцсетях и на вывесках. Уделите внимание современным трендам и целевой аудитории.
Логотип для студии перманента
Нужен логотип для студии перманента Прайд. Круглый для соц сетей, визитка и эмблема.
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