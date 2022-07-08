Требуется разработать логотип для сайта, посвященного аэрографии, графити и покраске. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании логотипов в схожих направлениях. Цветовую палитру можно использовать ту, что представлена на сайте. Оплата по договоренности.
Создание логотипа для компании
Создание логотипа для интернет-магазина электроники - Metafox.
Элементы логотипа: текст, лиса, электроника, интернет-магазин (можно использовать как один, так и несколько элементов)
От исполнителя прошу:
1. Предоставить эскиз, макет, демонстрацию логотипа
2. Указать цену
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