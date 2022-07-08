Требуется разработать логотип для сайта, посвященного аэрографии, графити и покраске. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании логотипов в схожих направлениях. Цветовую палитру можно использовать ту, что представлена на сайте. Оплата по договоренности.