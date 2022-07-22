Ищется специалист для доработки фирменного знака существующего логотипа. Необходимо улучшить дизайн и адаптировать его под современные требования, сохраняя при этом узнаваемость бренда. Ожидается предоставление нескольких вариантов доработки.
Нужен лого с анимацией и отрисовка фирменного стиля
Общаться будем через телеграмм
Пример обязательно
Опыт обязательно
Пример по цветам и анимации: https://drive.google.com/file/d/1XaTENdoZLWRkLQ2Y5Fq0aNmmOo-J6QIh/view?usp=sharing
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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