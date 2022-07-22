Задача полягає в розробці унікального, мінімалістичного логотипу для компанії UnitBud, що спеціалізується на будівництві модульних будинків. Логотип має бути у формі одного рядка з можливістю окремого використання іконки. Важливо, щоб іконка не була пов'язана з текстом. Також потрібно передбачити, як іконка виглядатиме в круглій формі для використання в месенджерах та соцмережах.