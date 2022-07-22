Нужен лого с анимацией и отрисовка фирменного стиля

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен8 заявок503 просмотра

Общаться будем через телеграмм

Пример обязательно

Опыт обязательно

Пример по цветам и анимации: https://drive.google.com/file/d/1XaTENdoZLWRkLQ2Y5Fq0aNmmOo-J6QIh/view?usp=sharing

3 года назад
Mezentsev66
Олег 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SvetaSlava
Светлана 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
3 года назад
$133
3 дня
Escrow
Сразу видно Светлана профессионал своего дела. Грамотный поход к делу. Работу выполнила четко по срокам, предоставила варианты на выбор. Всегда на связи. Рекомендую!
Благодарю Олега за интересный и плодотворный проект! Оплата в полном объёме и без промедления, мгновенная обратная связь, всё отлично!

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Вероника
 
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