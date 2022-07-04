Нарисовать logo

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Закрыт15 заявок342 просмотра

Нужно сделать logo в стиле геральдики.

Need to make a logo in the style of heraldry.

Портфолио с 5 примерами , сразу мимо !

Цена договорочная , в зависимости от ваших умений и опыта .

3 года назад
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