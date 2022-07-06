Лого в векторе

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен31 заявка448 просмотров

нужно сделать логотип для медовода

сколько это будет стоить?

3 года назад
guest_16570522172897
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dobriy_coder
Николай 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$160
1 день
зделал быстро и то что нужно. работой доволен.
Хороший, приятный заказчик. Быстро принял работу и сразу рассчитался. Был рад содрудничать, обращайтесь ещё)

Заявки фрилансеров

Марина
 
26 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Василина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Юлия
 
23 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Давид
 
23 года
4 года в сервисе
Был
6 дней назад
22 отзыва
3 года назад
Анна
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
5 часов назад
447 отзывов
3 года назад
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
Дарина
 
25 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Евгений
 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
18 дней назад
333 отзыва
3 года назад
Демид
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
3 года назад
Давид
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Максим
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
105 отзывов
3 года назад
Владислав
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
год назад
52 отзыва
3 года назад
Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Иван
 
51 год
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
71 отзыв(-3)
3 года назад
Виктор
 
54 года
16 лет в сервисе
Был
час назад
629 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
#1
Логотипы и Знаки
Ботиржон
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Александр
 
43 года
16 лет в сервисе
Был
22 дня назад
14 отзывов(-1)
3 года назад
Ольга
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
234 отзыва
3 года назад
Александр
 
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов
3 года назад
Артем
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Евгений
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Милена
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
день назад
106 отзывов
3 года назад
Марина
 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
129 отзывов
3 года назад
dobriy_coder
Николай 
40 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Надежда
 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
58 отзывов
3 года назад
Татьяна
 
29 лет
9 лет в сервисе
Была
месяц назад
36 отзывов
3 года назад
Лиза
 
20 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Роман
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
163 отзыва
3 года назад
ТОП-10
Логотипы и Знаки
Светлана
 
48 лет
15 лет в сервисе
Была
22 дня назад
455 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Розробити логотип для компанії, що будує модульні будинки

    $100

    Задача полягає в розробці унікального, мінімалістичного логотипу для компанії UnitBud, що спеціалізується на будівництві модульних будинків. Логотип має бути у формі одного рядка з можливістю окремого використання іконки. Важливо, щоб іконка не була пов'язана з текстом. Також потрібно передбачити, як іконка виглядатиме в круглій формі для використання в месенджерах та соцмережах.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип в вектор

    Необходимо разработать уникальный логотип в векторном формате. Ожидается оригинальный дизайн, который будет представлять бренд. Обратите внимание на требования к стилю и цветам.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Зробити лого для bio economy

    Необхідно створити унікальний логотип для компанії, що спеціалізується на виробництві пального з рослин. Логотип має відображати концепцію біоекономіки та бути привабливим для цільової аудиторії.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип для свечей ручной работы создать

    $8

    Требуется разработка уникального логотипа для бренда свечей ручной работы. Логотип должен отражать особенности продукта и привлекать внимание целевой аудитории. Необходимо учесть стиль и тематику ручного производства.

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Логотип для доставки суши

    Требуется разработка логотипа для службы доставки суши с учетом будущего открытия точки. Исполнитель получит дополнительные подробности для создания уникального дизайна.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Промалювати логотип

    Необхідно промалювати логотип для фото-відео продакшну на основі наданого ескізу. Виконати художнє оформлення, вибрати шрифти та підготувати файл у PSD. Можливість створення анімованого варіанту також вітається.

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Срисовать с картинки

    $3

    Требуется срисовать логотип с картинки, включающий сердца и текст 'DIMASHA' и 'HANDMADE WITH LOVE'. Сердце должно быть наклонено на 30-40 градусов, шрифт черный и подходящий к логотипу. Логотип должен быть зеркальным.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создание логотипа (презервативы, секс игрушки) разработка упаковки.

    Требуется разработка креативного логотипа и упаковки для презервативов и секс-игрушек. Идеи должны быть оригинальными, привлекательными и соответствовать тематике продукта.

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать логотип для сайта

    Требуется разработать логотип для сайта, посвященного мониторингу криптовалютных проектов. Необходимо создать четыре варианта логотипа: темный на прозрачном фоне, темный на белом фоне, светлый на черном фоне и светлый на прозрачном фоне. Логотип должен быть в высоком разрешении и подходить для аватарок в соцсетях и мессенджерах.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лого

    Требуется разработка векторного логотипа для маникюрщицы с акцентом на уникальность и запоминаемость. Ожидается качественный дизайн, который будет легко узнаваемым. Укажите стоимость услуги.

    Логотипы и Знаки33 заявки
    Закрыт
    3 года назад