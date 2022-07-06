Требуется разработать логотип для сайта, посвященного мониторингу криптовалютных проектов. Необходимо создать четыре варианта логотипа: темный на прозрачном фоне, темный на белом фоне, светлый на черном фоне и светлый на прозрачном фоне. Логотип должен быть в высоком разрешении и подходить для аватарок в соцсетях и мессенджерах.