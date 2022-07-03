Задача заключается в создании аватарки для Авито. Необходимо оформить имя Михаил красивым шрифтом и подобрать привлекательный фон. Важно учесть эстетические требования для визуального оформления.
Лого
нужно нарисовать лого в векторе для манекюрщици. нужно сделать хорошо. что бы запоминалось и узнавалось.
сколько ето стоит
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