Графический дизайнер

Привет!

Я графический дизайнер.

В профессии уже пять лет.

Создаю иконки, векторные объекты, плакаты, баннеры. Разработаю лучший логотип, бесшовный паттерн, брошюры, буклеты, презентации , визитки все что включает в себя фирменный стиль.