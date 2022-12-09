Графический дизайнер
Привет!
Я графический дизайнер.
В профессии уже пять лет.
Создаю иконки, векторные объекты, плакаты, баннеры. Разработаю лучший логотип, бесшовный паттерн, брошюры, буклеты, презентации , визитки все что включает в себя фирменный стиль.
Портфолио
- Фирменный стиль строительной компании16 просмотров
- Баннеры для инстаграм14 просмотров
- Баннеры для соц сетей16 просмотров
- Логотип детского магазина15 просмотров
- Логотип корпоративных мероприятий11 просмотров
- Логотип студии звукозаписи19 просмотров
- Логотип зубной клиники12 просмотров
- Логотип магазина одежды13 просмотров
- Логотип магазина чая14 просмотров
- Логотип маркетингового агентства21 просмотр
- Логотип 26 wood9 просмотров