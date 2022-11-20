artvrd

Александр artvrd

 
63 годаУкраина/Новомосковск
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 часа назад
Графический дизайн, полиграфия, наружная реклама, веб

Графический дизайн любой сложности в небольшие сроки!

Уважаемые заказчики!

Предлагаю свои знания и свой многолетний опыт работы в компьютерной графике

для выполнения Ваших задач!

Графическим дизайном занимаюсь почти 20 лет!

E-mail: [email protected]

Предлагаю:

1. Любую полиграфическую продукцию:

• флаеры и листовки,

• буклеты,брошюры, каталоги

• меню,

• рекламные модули в журналы,

• дисконтные карты,

• сертификаты, грамоты,

• приглашения,

• календари,

• обложки книг,

• накатки на диск и обложки для упаковки дисков,

• все виды упаковки.

2. Все виды наружной рекламы:

• баннеры и афиши

• роллапы и штендеры

• билборды и сити-лайты

• вывески

3. Фирменный стиль:

логотипы, визитки, бланки, конверты

Также предлагаю следующие услуги:

• Создание коллажей

• Отрисовка в векторе изображений любой сложности.

УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Техническое задание;

2. Предложение от 3-х вариантов заказчику;

3. Выбор направления работы с учетом замечаний заказчика;

3. Работа, обсуждение, правки.

4. Оплата заказа (WEBMONEY или карта ПриватБанка (Украина)), обмен отзывами;

5. Отправка исходника

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
средняя цена заказа
4%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
23
безопасных платежей
ТОП-20
Верстка полиграфии
ТОП-20
Фирменный стиль
ТОП-20
Наружная реклама
ТОП-50
Логотипы и Знаки
ТОП-50
Дизайн продукции
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Отзывы заказчиков
swizon1
37 летПольша
4 года в сервисе
Был
9 месяцев назад
$100
10 баллов
10 месяцев назад
Создание логотипа
Отлично
Четко и подробно сформулированная задача, позволила подготовить конкурсную работу в кратчайшие сроки. Отличный заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
tseden
Цеден 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$12
10 баллов
год назад
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Все супер
Четка поставленная задача и вовремя внесенные правки позволии завершить проект в кратчайшие сроки! Хороший заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
guest_16677591499232
год в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
год назад
Макет плакату А2
Дуже оперативно і якісно! Рекомендую на 100%!
Четко поставленная задача и хорошая коммуникация позволии закончить проект в кратчайшие сроки. Отличный заказчик! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Yeldes
Ельдес 
36 летКазахстан
7 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Логотип и визитка
Все четко и оперативно было сделано, легко понимали друг друга! В итоге получился отличный логотип. Спасибо, всем рекомендую!
Четко сформулированная и поставленная задача.. А так же своевременно внесенные правки позволии в кратчайшие сроки завершть проект. Всегда на связи.. Отличный заказчик! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Stasage
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$15
10 баллов
год назад
Логотип Для Туристического Портала
Александр, благодарю за успешное участие в конкурсе, призовое место ваше!
Четко сформулированная задача, позволила выполнить проект в кратчайшие сроки. Хороший заказчик. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
23 отзыва
от $30
от 2 дней
#23
Дизайн продукции
11 отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#49
Верстка полиграфии
8 отзывов
от $30
от 2 дней
#15
Фирменный стиль
4 отзыва
от $100
от 4 дней
#16
Наружная реклама
3 отзыва
от $35
от 3 дней
#20