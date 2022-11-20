Графический дизайн любой сложности в небольшие сроки!
Уважаемые заказчики!
Предлагаю свои знания и свой многолетний опыт работы в компьютерной графике
для выполнения Ваших задач!
Графическим дизайном занимаюсь почти 20 лет!
E-mail: [email protected]
Предлагаю:
1. Любую полиграфическую продукцию:
• флаеры и листовки,
• буклеты,брошюры, каталоги
• меню,
• рекламные модули в журналы,
• дисконтные карты,
• сертификаты, грамоты,
• приглашения,
• календари,
• обложки книг,
• накатки на диск и обложки для упаковки дисков,
• все виды упаковки.
2. Все виды наружной рекламы:
• баннеры и афиши
• роллапы и штендеры
• билборды и сити-лайты
• вывески
3. Фирменный стиль:
логотипы, визитки, бланки, конверты
Также предлагаю следующие услуги:
• Создание коллажей
• Отрисовка в векторе изображений любой сложности.
УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:
1. Техническое задание;
2. Предложение от 3-х вариантов заказчику;
3. Выбор направления работы с учетом замечаний заказчика;
3. Работа, обсуждение, правки.
4. Оплата заказа (WEBMONEY или карта ПриватБанка (Украина)), обмен отзывами;
5. Отправка исходника
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