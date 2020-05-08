swizon1

Алекс Свизон swizon1

 
39 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
5
безопасных платежей

  • Создание логотипа для стирального порошка

    $100

    Требуется создать логотип для стирального порошка премиум-класса Home by Bloom. Логотип должен включать красиво расположенный текст и шрифт, с возможными вариациями букв. Дизайн должен быть простым, лаконичным и эстетически привлекательным.

    Создание логотипов
    Логотипы и Знаки88 заявок
    Закрыт
    10 месяцев назад

  • Создание логотипа

    Требуется разработка логотипа для магазина брендовой одежды Bloom. Логотип должен быть выполнен в черном цвете с возможными альтернативными вариантами. Он будет использоваться на пакетах, вешалках, визитках и в витрине магазина. Учитывайте философию бренда, предлагающего брендовую одежду по доступным ценам.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Создания Логотип для бренда

    Логотип  для бренда Бренд связан с медециной с биохимией организма и с диогностикой организма с биохакингом Цветовая гамма серебряный хром и салатовый белый (пример цветовой гаммы в прикрепленном файле) Бред должен вызывать ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Размещения логотипа на дизенфекторе

    Разместить бренды на дизенфекторе не просто разместить а добавить фантазию и кератив (возможно линии кружочки или цветочки) 1 БрендыING BANK https://www.ing.pl/ 2Haircutexpress  https://www.facebook.com/haircutexpresspoland/ 3Барбер шоп Frisor https://frisor.pl/krakow/#about 4Страховая компания PZU https://www.pzu.pl/ 5 БАнк миллениум https://www.bankmillennium.pl/ ...

    Иллюстрации и Рисунки3 исполнителя
    Завершен
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$100
10 баллов
2 года назад
Создание логотипа
Четко и подробно сформулированная задача, позволила подготовить конкурсную работу в кратчайшие сроки. Отличный заказчик. Всем рекомендую!
Отлично
Ответный отзыв
Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
10 часов назад
$70
10 баллов
4 года назад
Создания Логотип для бренда
Хороший и ответственный заказчик, рекомендую....
Очень качественно
Ответный отзыв
Yulilya
Юлик 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
$10
10 баллов
4 года назад
Размещения логотипа на дизенфекторе
Всё отлично, буду рада ещё поработать)
Отлично
Ответный отзыв
nabatnikoval
Людмила 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$70
10 баллов
5 лет назад
Размещения логотипа на дизенфекторе
Все отлично, хорошая постановка задачи, поддержка связи с исполнителями. С радостью поработаю еще.
Отлично
Ответный отзыв
jechernetsov
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Размещения логотипа на дизенфекторе
Все хорошо и качественно...
отлично
Ответный отзыв