Требуется разработка логотипа для магазина брендовой одежды Bloom. Логотип должен быть выполнен в черном цвете с возможными альтернативными вариантами. Он будет использоваться на пакетах, вешалках, визитках и в витрине магазина. Учитывайте философию бренда, предлагающего брендовую одежду по доступным ценам.