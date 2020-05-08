Требуется создать логотип для стирального порошка премиум-класса Home by Bloom. Логотип должен включать красиво расположенный текст и шрифт, с возможными вариациями букв. Дизайн должен быть простым, лаконичным и эстетически привлекательным.
- $100Логотипы и Знаки88 заявокЗакрыт10 месяцев назад
Требуется разработка логотипа для магазина брендовой одежды Bloom. Логотип должен быть выполнен в черном цвете с возможными альтернативными вариантами. Он будет использоваться на пакетах, вешалках, визитках и в витрине магазина. Учитывайте философию бренда, предлагающего брендовую одежду по доступным ценам.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Логотип для бренда Бренд связан с медециной с биохимией организма и с диогностикой организма с биохакингом Цветовая гамма серебряный хром и салатовый белый (пример цветовой гаммы в прикрепленном файле) Бред должен вызывать ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен4 года назад
Разместить бренды на дизенфекторе не просто разместить а добавить фантазию и кератив (возможно линии кружочки или цветочки) 1 БрендыING BANK https://www.ing.pl/ 2Haircutexpress https://www.facebook.com/haircutexpresspoland/ 3Барбер шоп Frisor https://frisor.pl/krakow/#about 4Страховая компания PZU https://www.pzu.pl/ 5 БАнк миллениум https://www.bankmillennium.pl/ ...Иллюстрации и Рисунки3 исполнителяЗавершен5 лет назад
https://www.detoxamin.com/ нужно сделать копию этого сайта и подкючить платежную систему SkrillСайты «под ключ»20 заявокЗакрыт5 лет назад