Yeldes

Ельдес Yeldes

 
37 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
7
безопасных платежей

  • Логотип и визитка

    $30

    Требуется разработать логотип и дизайн визитной карточки для туристического агентства Khalid travel. Логотип должен включать название 'Khalid' сверху и 'travel' снизу, с элементами бесконечности. Визитка должна быть выполнена в цвете #8499da с двумя квадратиками для QR кодов на обратной стороне. Ожидаются варианты с красивым шрифтом и белым фоном.

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    2 года назад

  • Логотип и визитка

    $30

    Требуется разработать логотип для туристического агентства Khalid travel с текстом 'Khalid' сверху и 'travel' снизу. Логотип должен быть в форме бесконечности и выполнен на белом фоне. Также необходимо создать дизайн визитной карточки с цветом #8499da и QR-кодами на обратной стороне. Образцы логотипов будут предоставлены.

    Логотипы и Знаки2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн упаковки для нитриловых перчаток

    $140

    Добрый день, Нужны две упаковки разных цветов и брендов цвет самих перчаток фиолетовый 1-я упаковка (должна присутствовать надпись "сверхчувствительные Нитриловые перчатки") предпочтительные цвета - белый - розовый ...

    3D-графика2 исполнителя
    Завершен
    7 лет назад

  • Лого для кухонной принадлежности режущей овощи и фрукты

    $20

    Название лого: Besutto (перевод с японского- самый лучший) Предпочтения по дизайну: Изменить две буквы tt на самурайские, либо обыкновенные мечи. Под лого приложить самурайский меч, как бы для подчеркивания Besutto. Ваши ...

    Логотипы и Знаки3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

Отзывы фрилансеров

serg_dmitruk
Сергій 
47 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
2 года назад
Логотип и визитка
Все отлично, рекомендую к сотрудничеству.
Работа очень понравился, креативный взгляд, высокое качество работы. Работать было легко и приятно, рекомендую!
Ответный отзыв
artvrd
65 лет
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Логотип и визитка
Четко сформулированная и поставленная задача.. А так же своевременно внесенные правки позволии в кратчайшие сроки завершть проект. Всегда на связи.. Отличный заказчик! Всем рекомендую!
Все четко и оперативно было сделано, легко понимали друг друга! В итоге получился отличный логотип. Спасибо, всем рекомендую!
Ответный отзыв
TOPSECRET
Вадим 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$80
10 баллов
7 лет назад
Дизайн упаковки для нитриловых перчаток
Хороший заказчик! Рекомендую! Спасибо за сотрудничество и конкурс!
Вадим отлично справился с конкурсом. Все дополнения были выполнены в кратчайшие сроки. Работой очень доволен!
Ответный отзыв
art-tema
43 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$40
10 баллов
7 лет назад
Дизайн упаковки для нитриловых перчаток
Все отлично! Оплата сразу.
Артем отлично поработал, к просьбе дополнительных изменений дизайна отнесся хорошо, все сделал как просили.
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alittlecrazy666
Богдан 
31 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Логотип (подставки для планшетов и телефонов)
Спасибо за интересный конкурс! Было очень приятно работать. Всем однозначно рекомендую как вежливого и порядочного заказчика. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Мне очень понравилось работать с Богданом! Логотип получился очень креативный, все было выполнено своевременно. Еще не раз буду обращаться. Спасибо!
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