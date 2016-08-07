Требуется разработать логотип и дизайн визитной карточки для туристического агентства Khalid travel. Логотип должен включать название 'Khalid' сверху и 'travel' снизу, с элементами бесконечности. Визитка должна быть выполнена в цвете #8499da с двумя квадратиками для QR кодов на обратной стороне. Ожидаются варианты с красивым шрифтом и белым фоном.
- $30Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен2 года назад
- $30
Требуется разработать логотип для туристического агентства Khalid travel с текстом 'Khalid' сверху и 'travel' снизу. Логотип должен быть в форме бесконечности и выполнен на белом фоне. Также необходимо создать дизайн визитной карточки с цветом #8499da и QR-кодами на обратной стороне. Образцы логотипов будут предоставлены.Логотипы и Знаки2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $140
Добрый день, Нужны две упаковки разных цветов и брендов цвет самих перчаток фиолетовый 1-я упаковка (должна присутствовать надпись "сверхчувствительные Нитриловые перчатки") предпочтительные цвета - белый - розовый ...3D-графика2 исполнителяЗавершен7 лет назад
- $20
Название лого: Besutto (перевод с японского- самый лучший) Предпочтения по дизайну: Изменить две буквы tt на самурайские, либо обыкновенные мечи. Под лого приложить самурайский меч, как бы для подчеркивания Besutto. Ваши ...Логотипы и Знаки3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
LuckyLuciano (слитно)Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $70
Наша компания реализует товары, мини портмоне для хранения наличных денег и кредитных карточек. Нужен логотип!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен9 лет назад