Требуется разработать логотип для туристического агентства Khalid travel с текстом 'Khalid' сверху и 'travel' снизу. Логотип должен быть в форме бесконечности и выполнен на белом фоне. Также необходимо создать дизайн визитной карточки с цветом #8499da и QR-кодами на обратной стороне. Образцы логотипов будут предоставлены.