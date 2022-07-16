Необхідно створити унікальний логотип для компанії, що спеціалізується на виробництві пального з рослин. Логотип має відображати концепцію біоекономіки та бути привабливим для цільової аудиторії.
Логотип в вектор
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