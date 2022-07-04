Необхідно промалювати логотип для фото-відео продакшну на основі наданого ескізу. Виконати художнє оформлення, вибрати шрифти та підготувати файл у PSD. Можливість створення анімованого варіанту також вітається.
Логотип для доставки суши
Необходим логотип для службы доставки суши. В дальнейшем планируем открывать точку. Подробности исполнителю напишу
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