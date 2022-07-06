Нужно разработать логотип для проекта: сайта, мониторинга криптовалютных проектов. Тематика - криптовалюты, DeFi инвестиции, новости в мире криптовалют. Логотип должен быть в большом разрешении. Нужно сделать четыре вида: темный на прозрачном фоне, темный на белом фоне, светлый на черном фоне и светлый на прозрачном фоне. Логотип должен хорошо выглядеть на аватарках в соцсетях и в мессенджерах (например, в телеграме). Название скажу выбранному исполнителю.