Срисовать с картинки

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен4 заявки294 просмотра

Необходимо сделать лого... срисовать с картинки.

Часы не надо, только сердца. Внизу "DIMASHA", еше ниже "HANDMADE WITH LOVE". Сердце над буквами чуть накланено на 30-40 градусов.

Шрифт желательно подобрать под эти буквы.

Лого зеркало, шрифт черный.

3 года назад
gorunovd
Дмитрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад
$3
1 день
Рекомендую! Оперативная работа, общается по делу без лишней воды, всегда на связи. Заказывал лого. Цены адекватные. Работаю с множествами дизайнерами - квалификация оцениваю как "проф". Эта юная леди по профессионализму дост фору и с 20 летним стажем дизайнеру. Все виды оплат принимает, в том числе криптовалютами. Так как в сервисе 1 месяц, старается заработать изначальную репутацию. Выполнила заказ за 5 часов.
Надежный, приятный в общении заказчик, четко поставленное ТЗ, быстрая обратная связь. Благодарю за сотрудничество!

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6 дней назад
22 отзыва
3 года назад
tverdohlibnadia
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
3 года назад

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