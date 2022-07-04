Требуется разработка креативного логотипа и упаковки для презервативов и секс-игрушек. Идеи должны быть оригинальными, привлекательными и соответствовать тематике продукта.
Срисовать с картинки
Необходимо сделать лого... срисовать с картинки.
Часы не надо, только сердца. Внизу "DIMASHA", еше ниже "HANDMADE WITH LOVE". Сердце над буквами чуть накланено на 30-40 градусов.
Шрифт желательно подобрать под эти буквы.
Лого зеркало, шрифт черный.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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