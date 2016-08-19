Здравствуйте! Необходимо настроить маршрутизатор Tp-Link ER605 и коммутаторы TL-SG108E, TL-SG105E - доступы друг к другу, ограничения через vlan 802.1q, Firewall access control правила для безопасности. Доступы/ограничения: a) - Маршрутизатора ER605 - 3 порт - PC компьютер имеет доступ ...
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 месяцев назад
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Необходимо сделать лого... срисовать с картинки. Часы не надо, только сердца. Внизу "DIMASHA", еше ниже "HANDMADE WITH LOVE". Сердце над буквами чуть накланено на 30-40 градусов. Шрифт желательно подобрать под эти буквы. Лого зеркало, шрифт черный.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен2 года назад
Не знаю php, помогите))) необходимо вывести адрес текущей страницы после .ru в виде ссылки Пример есть внутренняя страница https://domen.ru/page/stranitsa.html необходима ссылка на этой странице https://omsk.domen.ru/page/stranitsa.html "https://omsk.domen.ru" прописывается вручную, а "/page/stranitsa.html" берется из адреса есть код подобный вывода текущей страницы, но не знаю как ...Завершен6 лет назад
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Сделать по шаблону free в after effects логотип к началу ролика Youtube 3-5 сек.. Нержавеющий металлопрокатЛоготипы и Знаки3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходима встроить в cms phpshop отображения сегодняшней даты+1 день или другое количество дней. Пример в принтскринеВеб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
1.Необходимо, чтобы человек, который находится на определенной странице сайта/поддомена, при выборе города, попадал на ту же страницу в другом городе/поддомене. с главной страницей проблем нет. внутренние страницы: Выбор города ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт7 лет назад
CMS Phpshop Необходимо сделать: Загружаем документы в pdf в определенную папку на сервере (например заказ 2-81, загружаем 2-81.pdf) и чтобы они отображались в личном кабинете сделавший этот заказЗакрыт7 лет назад
Настроить по инструкции аналитику на сайте в CMS Phpshop Прежде чем подписываться к заданию, пожалуйста внимательно прочтите инструкцию. Необходимо уверенное знание данных заданий. Инструкция: 1. http://www.retailcrm.ru/docs/Users/GoogleAnalytics#settings_ga 2. http://www.retailcrm.ru/docs/Developers/Collector#examplesСистемы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добавить в базу mysql около 3000 значений из спискаЗавершен7 лет назад
Сделать выбор города на сайте всплывающим окном и адаптивность пример ___центрконсалт.рф____ под логотипомЗавершен7 лет назад
1. Калькулятор веса нержавеющего металлопроката 2. Расчет длины нержавеющего металлопроката Пример http://metal-calculator.ru/kalkulyator-vesa-nerzhaveyuschego-metalloprokata/kalkulyator-vesa-nerzhaveyuschego-listaЗавершен7 лет назад
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1. сделать диаграммы марки сталей (85 шт) в .png ----metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/---- (в экселе сохранить как Веб-страница и оттуда можно .png взять) ------metallicheckiy-portal.ru/marki_metallov/stn/03XH28MDT-- - процентное соотношение 2. отдельно по категориям в три папки сохранить .png Сплав нержавеющий (коррозионно-стойкий) Сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая обыкновенная) Сталь ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сделать мобильную версию сайта [url=http://www.baza-mtc.ru/]www.baza-mtc.ru/[/url] Корректное отображение на всех известных устройствах.Веб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
CMS Simpla 1. Сделать парсер новостей, чтобы новости отображались на главной странице сайта из других новостных источников через RSS 2. Автоматически по крону проверялись в заданное время и добавлялись на сайт (примером добавление 5 новостей в базу, ...Закрыт7 лет назад
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Сделать логотип в консервативном стиле. + к нему отдельные с тонким намеком НГ, 8 марта, 23 февраля, День победы Продажа нержавеющего металлопроката.Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт7 лет назад
Написать 100% оригинальный, качественный контент для 169 поддоменов лендингов! Только безнал. оплата. Есть основной сайт компании, которая занимается оптовыми поставками нержавеющего металлопроката. Филиалы будут размещаться на одностраничных (лендингах) поддоменах для каждого города России. Необходимо написать: "О компании" под каждый ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт7 лет назад
[b]Необходим "продвинутый" специалист по Мегаплану для решения задач: [/b] [b]ТЗ №1 [/b] [b]1. [/b][b]Максимальнобыстро сделать интеграцию почты и Мегаплана.[/b] 1.1 Сделать возможным менеджеру отправлятьписьма сразу из Мегаплана. Надо, чтобы письмо, отправленное по сделке, прикреплялось к клиенту. Входящаяответная переписка также прикреплялась к ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо интеграция Мегаплана с CMS Phpshop через API в формате CommerceML 2 Инструкция https://megaplan.ru/service/api/Закрыт7 лет назад
Нужен парсер яндекс маркета [url=https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/concepts/about-docpage/]https://tech.yandex.ru/market/content-data/doc/dg/concepts/about-docpage/[/url] через сервис [url=http://www.apisystem.ru/setting#api]http://www.apisystem.ru/setting#api[/url] в CMS интернет-магазина phpshopЗакрыт8 лет назад
Наполнить сайт 12x12.ru частными объявлениями (объектами недвижимости), фото, описание, цена и тд во все города россии с сайта "заданного". Желательно -автоматизировано парсером. около 15 000 позицийНаполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад