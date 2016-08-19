gorunovd

Дмитрий gorunovd

 
41 годНидерланды/Амстердам
8 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tverdohlibnadia
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Была
месяц назад
$3
10 баллов
2 года назад
Срисовать с картинки
Надежный, приятный в общении заказчик, четко поставленное ТЗ, быстрая обратная связь. Благодарю за сотрудничество!
Рекомендую! Оперативная работа, общается по делу без лишней воды, всегда на связи. Заказывал лого. Цены адекватные. Работаю с множествами дизайнерами - квалификация оцениваю как "проф". Эта юная леди по профессионализму дост фору и с 20 летним стажем дизайнеру. Все виды оплат принимает, в том числе криптовалютами. Так как в сервисе 1 месяц, старается заработать изначальную репутацию. Выполнила заказ за 5 часов.
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web2up
34 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Вывести адрес текущей страницы в php после .ru
Надежный заказчик, всегда на связи, оплата сразу. Приятно было работать, всем рекомендую
Коммуникабелен. Быстро решает задачу без лишнего размусоливания задачи и демагогии. Рекомендую!
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Postyly
41 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Добавить в базу mysql около 3000 значений
Приятно работать. Рекомендую к сотрудничеству.
Несколько заказов выполнял данный заказчик. Все точно в срок! Цены адекватные берет за работу. Рекомендуем!
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aleks_lv
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
час назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Сделать выбор города на сайте всплывающим окном
Взаимно понятное задание,своевременная оплата
Рекомендую! Отличный программист!!! Спасибо!
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Postyly
41 годБеларусь
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
7 лет назад
Сделать калькулятор на сайте нержавеющего металлопроката
Отличный заказчик, было приятно поработать вместе! С оплатой никаких вопросов.
Кропотливый и отличный в работе программист. Делает и говорит только то, что знает на 100%. Не берется за десятки работ, затем расхлебывает неделями. Открыт в интернете. Рекомендую!
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