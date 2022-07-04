Есть желание доработать фирменный знак у логотипа:

Вариант №1

1. Увеличить вот эту часть буквы: https://prnt.sc/l9kyXE139owM

2. Верхнюю и нижнюю часть губ разводного ключа выровнять по одной линии: https://prnt.sc/J0IMq_e-0tJT, в действительности так оно и есть: https://prnt.sc/_Cq7cqF8J8Mv

3. Тут https://prnt.sc/QF2xODUq_e6B нужно смотреть какой делать переход резкий как на примере: https://prnt.sc/QF2xODUq_e6B или плавный как был: https://prnt.sc/JBiANwhLSxQ6

Вариант №2

1. У многих шуруповёртов этот переход: https://prnt.sc/l3BbQd15sEzp плавный, пример: https://prnt.sc/DURONA3yX1r2. Может попробовать его каким-то таким сделать: https://prnt.sc/5Q3SlHnNtgQi