Необходимо переработать существующий логотип, сделав его более стильным и утончённым, сохранив оригинальный сюжет. Цветовая палитра — черно-белая, с возможностью создания цветного варианта. Готовая работа должна быть предоставлена в формате png, svg и в векторном формате, совместимом с Adobe или Corel.