Имеется логотип, необходимо его переработать, сделав стильным и утончённым, с сохранением сюжета. Расцветка остаётся черно-бела, если только иное решение не покажется дизайнеру более привлекательным - тогда делаем 2 варианта (цвет + ч/б).

Готовая работа сдаётся в формате png, svg + векторный формат редактора, в котором работает дизайнер (на ваш выбор Adobe, Corel).