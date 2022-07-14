Доработать логотип

  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен3 заявки224 просмотра

Имеется логотип, необходимо его переработать, сделав стильным и утончённым, с сохранением сюжета. Расцветка остаётся черно-бела, если только иное решение не покажется дизайнеру более привлекательным - тогда делаем 2 варианта (цвет + ч/б).

Готовая работа сдаётся в формате png, svg + векторный формат редактора, в котором работает дизайнер (на ваш выбор Adobe, Corel).

3 года назад
ay232
Юрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
21 день назад

Выбранный исполнитель

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Чётко и быстро, по ходу разработки логотипа Марина давала ценные рекомендации и успешно довели проект, несмотря на то, что мой заказчик, чьи требования я транслировал Марине, поменял требования к задаче в ходе работы. Марина отлично справилась: всё отлично и по взаимодействию и по срокам.
С Юрием приятно было поработать, вежливое общение и оплата без проблем.

Заявки фрилансеров

MarinaPA
Марина 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
6 дней назад
3 года назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 минут назад
200 отзывов
3 года назад
Лучший дизайнер логотипов марта
ТОП-5
Логотипы и Знаки
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Нужен лого с анимацией и отрисовка фирменного стиля

    Требуется разработка анимированного логотипа и создание фирменного стиля. Обязательно предоставить примеры работ и опыт в данной области. Примеры по цветам и анимации доступны для ознакомления.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка фирменного знака существующего лого

    $12

    Ищется специалист для доработки фирменного знака существующего логотипа. Необходимо улучшить дизайн и адаптировать его под современные требования, сохраняя при этом узнаваемость бренда. Ожидается предоставление нескольких вариантов доработки.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Придумать название и логотип салона стрижки животных

    Требуется придумать оригинальное название для салона стрижки животных и разработать соответствующий логотип. Уникальный подход и креативность приветствуются для создания запоминающегося образа.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нарисовать logo

    Требуется разработка логотипа в стиле геральдики. Необходимо предоставить портфолио с минимум 5 примерами работ. Цена оговаривается в зависимости от уровня навыков и опыта исполнителя.

    Логотипы и Знаки15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн логотипа

    $30

    Требуется разработать логотип для компании тур-агентства в кратчайшие сроки, желательно в течение нескольких часов. Логотип должен быть оригинальным и отражать суть бизнеса.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка лого

    $12

    Требуется доработка фирменного знака логотипа. Необходимо увеличить часть буквы, выровнять губы разводного ключа и проработать переходы. Рассматриваются два варианта доработки с учетом плавных и резких переходов. Примеры прилагаются для ориентира.

    Логотипы и Знакинет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Розробити логотип для компанії, що будує модульні будинки

    $100

    Задача полягає в розробці унікального, мінімалістичного логотипу для компанії UnitBud, що спеціалізується на будівництві модульних будинків. Логотип має бути у формі одного рядка з можливістю окремого використання іконки. Важливо, щоб іконка не була пов'язана з текстом. Також потрібно передбачити, як іконка виглядатиме в круглій формі для використання в месенджерах та соцмережах.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Лого в векторе

    Требуется разработка логотипа для медовода. Интересует создание уникального дизайна в векторном формате. Ожидается информация о стоимости услуги.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Логотип в вектор

    Необходимо разработать уникальный логотип в векторном формате. Ожидается оригинальный дизайн, который будет представлять бренд. Обратите внимание на требования к стилю и цветам.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Зробити лого для bio economy

    Необхідно створити унікальний логотип для компанії, що спеціалізується на виробництві пального з рослин. Логотип має відображати концепцію біоекономіки та бути привабливим для цільової аудиторії.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад