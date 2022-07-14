Требуется разработка анимированного логотипа и создание фирменного стиля. Обязательно предоставить примеры работ и опыт в данной области. Примеры по цветам и анимации доступны для ознакомления.
Доработать логотип
Имеется логотип, необходимо его переработать, сделав стильным и утончённым, с сохранением сюжета. Расцветка остаётся черно-бела, если только иное решение не покажется дизайнеру более привлекательным - тогда делаем 2 варианта (цвет + ч/б).
Готовая работа сдаётся в формате png, svg + векторный формат редактора, в котором работает дизайнер (на ваш выбор Adobe, Corel).
Выбранный исполнитель
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