Сделать логотип для магазина одежды

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен18 заявок539 просмотров

Мы открываем новый магазин по продаже стритвир одежды и нам нужен логотип для нашего магазина

Если понравится работа с исполнителем дадим еще несколько задач

3 года назад
Yagandon
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Siemercel
23 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$20
2 дня
Escrow
Отличный исполнитель. Качественно, а главное в срок выполняет поставленную работу. Очень общителен и доброжелателен. Приятно работать с исполнителем, который старается максимально погрузиться в проект и изучить все детали Однозначно рекомендую!
прекрасный заказчик

Заявки фрилансеров

Siemercel
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