Требуется разработать логотип для сайта, посвященного аэрографии, графити и покраске. Идеальный кандидат должен иметь опыт в создании логотипов в схожих направлениях. Цветовую палитру можно использовать ту, что представлена на сайте. Оплата по договоренности.
Сделать логотип для магазина одежды
Мы открываем новый магазин по продаже стритвир одежды и нам нужен логотип для нашего магазина
Если понравится работа с исполнителем дадим еще несколько задач
Выбранный исполнитель
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