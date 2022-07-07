Задача: Требуется разработать логотип для сайта аэрографии/графити/роспись/покраска, более подробно можно посмотреть, и изучить все направления на сайте в меню - https://aerografiya-spb.ru/

Требования к исполнителю: Желателен опыт в разработке логотипов похожих направлений.

Дополнительная информация: Цветовую палитру можно использовать, ту которая на сайте.

Оплата: Предлагайте свою цену.