Требуется разработка анимированного логотипа и создание фирменного стиля. Обязательно предоставить примеры работ и опыт в данной области. Примеры по цветам и анимации доступны для ознакомления.
Разработать логотип для сайта
Задача: Требуется разработать логотип для сайта аэрографии/графити/роспись/покраска, более подробно можно посмотреть, и изучить все направления на сайте в меню - https://aerografiya-spb.ru/
Требования к исполнителю: Желателен опыт в разработке логотипов похожих направлений.
Дополнительная информация: Цветовую палитру можно использовать, ту которая на сайте.
Оплата: Предлагайте свою цену.
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