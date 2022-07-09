🔥Крутой дизайн тут: сайты, лендинги, логотипы, графический дизайн🔥

👋 Привет!

Меня зовут Илья. Я новенький на этой площадке, но не далеко новичок в дизайне (6 лет делаю приятно глазам клиентов). Топлю за то, что дизайн в первую очередь должен приводить клиентов и быть полезным.

Делаю: дизайн сайтов, сайты на Tilda, креативы, логотипы

Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, After Effects

 Считаю, что дизайн должен приносить пользу бизнесу

своим клиентам красивые, но бесполезные "картинки". Я максимально заинтересован в том, что быдля заказчика. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, что бы решить проблему, с которой ко мне пришел заказчик. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.

Работаю по предоплате. Верну предоплату, если не понравится мой дизайн.

 Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю на совесть, чтобы все были полностью удовлетворены работой и рабочим процессом. Поддерживаю обратную связь даже после завершения проекта.

Все правки бесплатные!

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