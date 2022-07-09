Siemercel

Илья Смирнов Siemercel

 
22 годаБеларусь/Минск
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
🔥Крутой дизайн тут: сайты, лендинги, логотипы, графический дизайн🔥

👋 Привет!

Меня зовут Илья. Я новенький на этой площадке, но не далеко новичок в дизайне (6 лет делаю приятно глазам клиентов). Топлю за то, что дизайн в первую очередь должен приводить клиентов и быть полезным.

Делаю: дизайн сайтов, сайты на Tilda, креативы, логотипы

Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, After Effects

 Считаю, что дизайн должен приносить пользу бизнесу

Я не продаю своим клиентам красивые, но бесполезные "картинки". Я максимально заинтересован в том, что бы дизайн приносил максимальную пользу и клиентов для заказчика. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, что бы решить проблему, с которой ко мне пришел заказчик. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.

Работаю по предоплате. Верну предоплату, если не понравится мой дизайн.

 Честность, откровенность и пунктуальность

Всегда делаю на совесть, чтобы все были полностью удовлетворены работой и рабочим процессом. Поддерживаю обратную связь даже после завершения проекта.

Все правки бесплатные!

📞 Мои контакты

 Telegram

 VK

 Почта: [email protected]
Дизайн сайтаFigmaTildaIllustratorPhotoshopAfter Effects
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Yagandon
24 годаУкраина
год в сервисе
Был
год назад
$120
10 баллов
год назад
Необходимо сделать небольшой лендинг для магазина одежды
Всё как всегда на высшем уровне! Заказываю только у этого исполнителя, всегда профессиональная и качественная работа. Видно, что дизайнер работает на результат, за это отдельное спасибо
лучший заказчик
Ответный отзыв
Yagandon
24 годаУкраина
год в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Сделать логотип для магазина одежды
Отличный исполнитель. Качественно, а главное в срок выполняет поставленную работу. Очень общителен и доброжелателен. Приятно работать с исполнителем, который старается максимально погрузиться в проект и изучить все детали Однозначно рекомендую!
прекрасный заказчик
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 2 дней
#61