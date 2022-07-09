🔥Крутой дизайн тут: сайты, лендинги, логотипы, графический дизайн🔥
👋 Привет!
Меня зовут Илья. Я новенький на этой площадке, но не далеко новичок в дизайне (6 лет делаю приятно глазам клиентов). Топлю за то, что дизайн в первую очередь должен приводить клиентов и быть полезным.
Делаю: дизайн сайтов, сайты на Tilda, креативы, логотипы
Инструменты: Figma, Photoshop, Tilda, Illustrator, After Effects
Считаю, что дизайн должен приносить пользу бизнесу
Я не продаю своим клиентам красивые, но бесполезные "картинки". Я максимально заинтересован в том, что бы дизайн приносил максимальную пользу и клиентов для заказчика. Тщательно анализирую задачу и нишу клиента, что бы решить проблему, с которой ко мне пришел заказчик. Я получаю удовольствие, когда мой продукт/работа приносит пользу (и не только материальную) как моему заказчику, так и его клиентам.
Работаю по предоплате. Верну предоплату, если не понравится мой дизайн.
Честность, откровенность и пунктуальность
Всегда делаю на совесть, чтобы все были полностью удовлетворены работой и рабочим процессом. Поддерживаю обратную связь даже после завершения проекта.
Все правки бесплатные!
📞 Мои контакты Telegram VK Почта: [email protected]
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$120
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$120
10 баллов
год назад
Всё как всегда на высшем уровне! Заказываю только у этого исполнителя, всегда профессиональная и качественная работа. Видно, что дизайнер работает на результат, за это отдельное спасибо
Ответный отзыв
лучший заказчик
$20
10 баллов
год назад
Отличный исполнитель. Качественно, а главное в срок выполняет поставленную работу. Очень общителен и доброжелателен. Приятно работать с исполнителем, который старается максимально погрузиться в проект и изучить все детали Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
прекрасный заказчик
Логотипы и Знаки
1 отзыв
от $20
от 2 дней
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