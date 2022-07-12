Добрый день.

Требуется создать логотип для магазина по продаже аксессуаров для печей,

каминов, барбекю. Он должен быть лаконичным и современным.

Название "Zolа" - зола, написание на латинице. Логотип должен быть простой, хорошо читаемый, состоящий из слова, может присутствовать незначительный графический элемент. Цвета желтый

и черный или красно-оранжевый и черный. Графический элемент может быть в виде

стилизованного пламени. Возможны варианты. Нужно изображение в векторе (cdr) и растровое

(jpeg).