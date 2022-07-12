Логотип для строительной компании

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен7 заявок195 просмотров

Нужно сделать логотип строительной компании который будет использоваться на сайте и визитках. Более подробно расскажу тем кто откликнется. Бюджет 15$.

3 года назад
xr1s0nx
Артем 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

PavlovIvaan
Иван 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$15
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

PavlovIvaan
Иван 
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