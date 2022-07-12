Требуется разработать лаконичный и современный логотип для магазина аксессуаров Zola. Логотип должен включать название магазина, быть хорошо читаемым и иметь незначительный графический элемент, например, стилизованное пламя. Цвета: желтый и черный или красно-оранжевый и черный. Задача включает подготовку логотипа в векторном формате (cdr) и растровом (jpeg).